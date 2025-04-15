На заседании правительства Кузбасса губернатор Илья Середюк рассказал о мерах социальной поддержки, предоставляемых семьям участников специальной военной операции.

«Сейчас меры социальной поддержки предоставляются членам семей наших бойцов только в период участия отцов, мужей, сыновей в специальной военной операции, а также в случае гибели на фронте или от ранений, полученных во время спецоперации», — отметил Середюк.