На заседании правительства Кузбасса губернатор Илья Середюк рассказал о мерах социальной поддержки, предоставляемых семьям участников специальной военной операции.
«Сейчас меры социальной поддержки предоставляются членам семей наших бойцов только в период участия отцов, мужей, сыновей в специальной военной операции, а также в случае гибели на фронте или от ранений, полученных во время спецоперации», — отметил Середюк.
Среди предоставляемых мер:
- бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей и техникумов;
- отдых и оздоровление;
- бесплатный проезд;
- оплата обучения в вузах и средних учебных заведениях;
- ежемесячная социальная выплата;
- бесплатное проживание в общежитии.
Особо подчеркнуто, что если участник спецоперации получил ранение, повлекшее установление инвалидности первой группы, социальные гарантии для его семьи сохраняются.
Губернатор отметил значимость этих мер, подчеркивая необходимость поддержки семей, столкнувшихся с трудностями.