На заседании правительства Кузбасса губернатор Илья Середюк рассказал о мерах социальной поддержки, предоставляемых семьям участников специальной военной операции.

«Сейчас меры социальной поддержки предоставляются членам семей наших бойцов только в период участия отцов, мужей, сыновей в специальной военной операции, а также в случае гибели на фронте или от ранений, полученных во время спецоперации», — отметил Середюк.

Среди предоставляемых мер:

  • бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей и техникумов;
  • отдых и оздоровление;
  • бесплатный проезд;
  • оплата обучения в вузах и средних учебных заведениях;
  • ежемесячная социальная выплата;
  • бесплатное проживание в общежитии.

Особо подчеркнуто, что если участник спецоперации получил ранение, повлекшее установление инвалидности первой группы, социальные гарантии для его семьи сохраняются.

Губернатор отметил значимость этих мер, подчеркивая необходимость поддержки семей, столкнувшихся с трудностями.