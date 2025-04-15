Илья Середюк о недопущении роста долгов в сфере ЖКХ

На заседании Правительства Кузбасса рассмотрели вопрос о принятых мерах по недопущению роста долгов в сфере ЖКХ. По итогам в своем обращении к кузбассовцам губернатор Илья Середюк отметил, что работа в этом направлении должна быть усилена.

– Собираемость платежей по итогам прошлого года – выше среднего уровня по стране, но выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность. Согласно проведенному анализу, в муниципальных образованиях, где ведется досудебная работа, где усилены меры по погашению долгов, мы фиксируем снижение задолженности. Почему этот вопрос для нас важен? Дефицит средств не позволяет подготовиться к зиме и проводить модернизацию наших сетей. Мы продолжаем мониторинг задолженности и будем по этой теме анализировать каждую территорию, – сказал глава региона.