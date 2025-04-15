Губернатор Кузбасса сообщил о новых мерах воздействия на недобросовестных подрядчиков

Губернатор Илья Середюк подвел итоги заседания правительства Кузбасса. Одним из обсуждаемых вопросов стали дополнительные меры ответственности для недобросовестных подрядчиков.

По словам главы региона, в настоящее время в случае невыполнения условий и нарушения сроков заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт и инициировать внесение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

Илья Середюк сообщил, что были обсуждены предложения, направленные на усиление мер ответственности. Планируется разработать дополнительные условия при заключении контрактов на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов.

«Заказчик будет обязан в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик нарушает срок начала работ или они идут в недостаточном темпе, или грозят срывом сроков строительства. Еще одна причина прекращения отношений с исполнителем – отступления в работе или неустранение существенных замечаний заказчика. При расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком он в полной мере должен возместить убытки. Это разница между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на сопоставимые виды работ в новом контракте уже с другим поставщиком», – подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона уточнил, что все эти предложения будут согласованы с прокуратурой Кузбасса, а также будут транслироваться в муниципальные образования при любом заключении контракта на выполнение строительства.