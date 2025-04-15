Илья Середюк рассказал о налоговых преференциях для спортивных организаций

В ходе заседания Правительства Кузбасса рассмотрели предложения по предоставлению налоговых преференций организациям, которые работают в сфере спорта.

Как сообщил Илья Середюк в своем обращении к жителям Кузбасса, предлагается установить:

– льготу по налогу на имущество организаций в отношении тех объектов спорта, которые были введены в 2025 году;

– предоставлять инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, которые строят или модернизируют объекты спорта.

– Кроме того, предусматриваем льготы по земельному налогу на участки, которые находятся под спортивными сооружениями разных форм собственности. Сейчас такая льгота установлена в 13-ти муниципалитетах, но мы планируем установить еще в 11-ти наших территориях. В дальнейшем при строительстве новых спортивных сооружений налоговые преференции будут предоставляться и в других муниципальных образованиях. Зачем это делаем? Мы хотим, чтобы спорт стал доступным, максимально понизить стоимость абонементов и стоимость посещения объектов спорта, – рассказал Илья Середюк.

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