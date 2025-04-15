Сегодня в Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с председателем Сибирского отделения Российской академии наук, академиком Валентином Пармоном.

Они обсудили результаты работы сибирских ученых в прошлом году и ключевые задачи на текущий период. В частности, была подчеркнута значимость активного использования компетенций специалистов СО РАН при исполнении мероприятий Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и других ключевых направлений, которые определяют развитие округа на перспективу.

– Сибирское отделение Российской академии наук традиционно играет важную роль в решении стратегических задач обеспечения безопасности России, создании передовых научных разработок в интересах оборонно-промышленного комплекса. Также крайне важно продолжать совместную работу с региональными органами власти, представителями реального сектора экономики для достижения целей технологического лидерства, поставленных президентом России, – отметил Анатолий Серышев.

Отдельное внимание в рамках встречи собеседники уделили проектам развития опытно-экспериментальной инфраструктуры научных центров. Наиболее масштабным из таких проектов является строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области. Также в Иркутской области и Республике Бурятия ведется создание Национального гелиогеофизического комплекса по изучению ближнего космоса и околоземного пространства.