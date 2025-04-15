Бойцы поискового движения со всей страны съехались в Московскую область Там, в Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» прошло торжественное открытие Всероссийской «Вахты Памяти – 2025». Кузбасс представляют сотрудники регионального центра «Дом Юнармии» и регионального отделения «Поисковое движение России».

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Матерям Победителей», а на заседании подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на предстоящий.

В Кузбассе региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2025» стартует 25 апреля в Киселевске. А первая группа наших поисковиков отправится в полевую экспедицию в Ленинградскую область уже 21 апреля.

#КУZБАСС #80ЛЕТПОБЕДЫ