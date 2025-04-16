Губернатор Кузбасса поздравил с 99-летием Почетного гражданина Кузбасса, фронтовика Анатолия Терехова

Анатолий Терехов ушел на фронт в 18 лет. В сражениях с гитлеровскими захватчиками погибли его братья – Гурий и Борис. Кузбассовец спустя много лет нашел их могилы в Курской и Калужской областях. В память о братьях и других погибших красноармейцах Анатолий Терехов начал высаживать кедры. Сейчас кедровые аллеи растут в Москве, Волгограде, Калужской, Новгородской областях, а также в Белоруссии, Украине, Канаде, Сербии.

«В той братской могиле в Курской области покоились больше 400 воинов, поэтому Анатолий Михайлович решил высадить целую аллею Славы. С тех пор наш ветеран высадил много кедров по всей стране и за ее пределами. Каждое дерево он посвящает фронтовикам, не вернувшимся домой. Спасибо Анатолию Михайловичу за настоящий пример патриотизма, преданности Родине. Он сохраняет память о героях, передает ее подрастающим поколениям, – сказал Илья Середюк.

Губернатор отметил, что давно знаком с фронтовиком. Еще будучи главой областной столицы, прислушивался к предложениям Анатолия Терехова и приглашал его на мероприятия, чтобы он мог рассказать подрастающему поколению свою историю жизни – героическую и трагичную.