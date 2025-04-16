Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл рабочую встречу с начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андреем Кульковым.



Андрей Кульков доложил полпреду о текущих результатах деятельности управления и состоянии криминогенной ситуации в округе в первом квартале 2025 года. По его словам, комплексный подход в борьбе с преступностью позволил органам внутренних дел обеспечить действенный контроль за состоянием оперативной обстановки. Отмечено, что в целом по округу количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 6%, а остаток нераскрытых преступлений – на 14,5%.

На особом контроле остаётся профилактика преступлений и правонарушений. Так, в целом по округу на 14% снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами и на 22% лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Полномочный представитель в целом позитивно оценил результаты работы ведомства, отметив положительную динамику по обсуждаемым направлениям деятельности.

Речь также шла об организации исполнения указа Президента Российской Федерации об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Особое внимание будет уделяться сохранению кадрового ядра действующих подразделений по вопросам миграции, заверил полпреда Андрей Кульков.

Отдельно обсуждались вопросы подготовки к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. По мнению полномочного представителя, абсолютным приоритетом является обеспечение безопасности граждан и сохранение общественного порядка во время торжественных мероприятий.