Стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе «Экспортер года». Он организован в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Участвовать могут субъекты малого и среднего предпринимательства региона, которые осуществляли экспорт в 2024 году.

Целью конкурса является популяризация экспортной деятельности в регионе и поощрение кузбасских малых и средних предпринимателей — экспортеров в несырьевом неэнергетическом секторе, добившихся высоких результатов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Региональный этап проводится в шести номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере электронной торговли», «Женщина-экспортер».

Принять участие в конкурсе могут предприятия малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и действующие на территории региона. Также они не должны быть победителями регионального этапа конкурса в прошлом году.

Подать заявку можно до 20 апреля 2025 года по ссылке.

Предприятия, занявшие первые места на региональном этапе, получат возможность представить Кузбасс на окружном этапе конкурса, победители которого смогут участвовать в федеральном этапе конкурса «Экспортер года».