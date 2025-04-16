Сегодня начинается приём заявок на участие в двадцатом Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который ежегодно проходит при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Главной темой нового сезона проекта стала «Большая Сибирь. Вклад в Победу». За лучшие работы в номинации «Сибирская гвардия», посвящённой подвигам сибирских воинов и тружеников тыла, послевоенной трудовой и общественной деятельности ветеранов-фронтовиков, будет присуждена премия полпреда Президента РФ в СФО.

Впервые открыта номинация «ПРО управление», приуроченная к знаменательной дате – 25-летию со дня издания указа главы государства о создании института полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.

Номинацию «Наука и образование» поддерживает генеральный партнёр проекта ПАО «ГМК «Норильский никель».

Традиционную номинацию «Экономика» в этом году поддерживает специальный партнёр проекта – Сибирское главное управление Банка России.

В номинации «Демография» рассматриваются работы, в которых рассказывается об исконных российских духовно-нравственных ценностях – семье, рождении детей, уважении к старшему поколению.

В номинации конкурса «Сибирь.ПРО» – «Здоровье» – победа присуждается за материалы о повышении доступности и качества медицинских услуг, в том числе экстренной и высокотехнологичной медпомощи, о сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни.

Историям успеха молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере, важной роли наставничества в современном образовании, а также развитию молодёжных движений посвящена номинация «Молодая Сибирь».

Помимо основных номинаций в проекте учреждена номинация «ПРОба пера». Претендовать на победу смогут лучшие работы студентов факультетов и отделений журналистики сибирских вузов и учреждений среднего профессионального образования, а также сюжеты начинающих авторов, которые только знакомятся с профессией журналиста.

Номинация «Свой дом», посвящена развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири.

В этом году генеральный партнёр проекта ПАО «ГМК «Норильский никель» в честь 90-летия компании учредил номинацию «Сибирь ПРОмышленная».

Постоянной в конкурсе является номинация о развитии агропромышленного комплекса Сибири – «АгроПРО».

Генеральный партнёр конкурса Сибирский банк СБЕР представляет номинацию, созданную нейросетевой моделью Сбера GigaChat и направленную на всестороннее исследование темы искусственного интеллекта – «ПРО технологии будущего».

Генеральный партнёр проекта – ПАО «Ростелеком» – выступает также учредителем номинации «Цифровая Сибирь».

Партнёр проекта АО «СУЭК-Кузбасс» является учредителем номинации «ПРО КСО и благотворительность».

«Герой нашего времени» – номинация сенатора Российской Федерации Александра Карелина.

Номинацию «ПРО спорт» поддерживает специальный партнёр проекта – волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».

«ПРОфессия энергетик» – номинация генерального партнёра проекта ПАО «Россети Сибирь».

оминация «Мультимедиа ПРОект», которую поддерживает специальный партнёр проекта Томский государственный университет, именно об этом.

Развитию железнодорожного комплекса регионов Сибири посвящена номинация «ПРОфессия железнодорожник» партнёра конкурса Западно-Сибирской железной дороги.

Для участия в номинации организатора проекта Исполкома МА «Сибирское соглашение» – «ПРОдвижение территорий» – приглашаются авторы фоторабот о туристическом потенциале регионов Сибири, о создании туристических кластеров, а также о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа.

Помимо основных номинаций в проекте учреждена специальная премия «ПРОверенный источник» от информационного партнёра конкурса – агентства «Интерфакс» – для автора лучшей публикации на экономическую тематику.

К участию в конкурсе принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года.