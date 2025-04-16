Такие данные озвучили на совещании правительства Кузбасса, где обсуждали развитие трансплантологии в регионе. В работе приняли участие губернатор Илья Середюк, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и профильные специалисты областных клиник.

На протяжении нескольких лет Кузбасс удерживает лидерство по доступности трансплантации для населения. Только с начала 2025 года в Кузбассе проведено 40 операций: 26 пересадок почек, 5 – печени, 3 – сердца и 6 – роговицы глаза. Каждая из них — это спасенная жизнь и здоровье человека, – отметил Илья Середюк.

Главный внештатный специалист-трансплантолог Министерства здравоохранения РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Сергей Готье поблагодарил кузбасские власти за особое внимание к вопросам трансплантологии в регионе. Кузбасс занимает лидирующие позиции по уровню доступности трансплантации для населения. В прошлом году показатель обеспеченности этим видом медицинской помощи составил 31,9 на 1 млн человек (средний показатель по России — 25,2).

В Кузбассе успешно функционирует трансплантационная программа, хочу заметить, одна из старейших в стране — в прошлом году ей исполнилось 55 лет. Все это время специалисты держат высокую планку стандартов оказания этого вида помощи, выполняя пересадку почки, печени и сердца. Эти успехи — заслуга не только медицинских специалистов, но и администрации региона, которая обеспечивает всю необходимую поддержку. Сегодня обсуждалось преимущественно увеличение объемов выполняемых в Кузбассе операций, – сказал Сергей Готье.

Губернатор поручил создать рабочую группу по развитию программы трансплантаций в регионе.

Сергей Готье посетил ключевые медицинские учреждения Кузбасса, где проводят операции по пересадке органов. В Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева занимаются трансплантацией почки, печени и роговицы глаза. Пересадку сердца проводят в Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. В Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша осенью прошлого года впервые пересадили печень.

Фото: пресс-служба АПК