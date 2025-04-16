Доступ к дополнительному тестированию для потенциальных участников программы «СВОи Герои. КуZбасс» будет открыт через «Личный кабинет» сегодня с 16:00 до 16:00 субботы, 19 апреля.

«В основной период не все ребята успели пройти тест, так как находились на боевом задании. Нам важно, чтобы как можно больше наших бойцов получили возможность пройти обучение, поэтому приняли решение выделить для них дополнительное время», — отметил губернатор Илья Середюк.

Пройти тестирование можно в обозначенные сроки из любого места и с любого устройства, включая мобильное. Понадобится стабильное интернет-соединение. Задание считается пройденным, если полностью завершены и тест, и опросник. Длительность прохождения в среднем занимает от 90 до 120 минут.

По всем техническим вопросам можно обратиться в службу поддержки программы support_geroi@ako.ru.

Самая актуальная информация о программе размещается в официальных аккаунтах программы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube. Работает горячая линия по тел. 8 (3842) 58-15-46.