Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, основная часть работ по обновлению общественных пространств будет проведена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



«В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Кузбассе планируется благоустроить 103 территории. Кроме того, будет реализовано пять объектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На эти цели из бюджетов разных уровней будет выделено более 1 млрд 377 млн рублей. Все работы будут завершены к 1 октября», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.



В Кемерове приведут в порядок 15 общественных пространств, в том числе территории у ДК им. 50-летия Октября и ДК Шахтеров, а также скверы на пр. Шахтеров, 59, между домами по пр. Ленина, 55б и переулком Мичурина, 5. Также продолжат начатые в прошлом году работы на пешеходной аллее, проходящей вдоль школ № 93 и 94, по ул. Весенней от пр. Советского до ул. Н. Островского, а также на ул. Новогодней в Кедровке. В сквере по ул. Пионер, 4/1 планируют установить спортивную площадку.



В Новокузнецке собираются обновить 14 пешеходных тротуаров в разных районах города, а также сквера «50 лет Центральному району». На тротуарах заменят асфальтобетонное покрытие и бордюры.



В Топках уже начали работы по благоустройству «Топкинского Арбата» – победителя прошлогоднего Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Определены места для новых пешеходных зон, зон отдыха, а также детских игровых и спортивных площадок.



В Междуреченске отремонтируют пешеходные тротуары на ул. Космонавтов, Луговая, Дзержинского и Трудовая, а также обновят бульвар Дружбы. В Белове намереваются привести в порядок Школьный сквер, пешеходную дорожку к детской площадке «Кораблик», а также сквер у школы №19 в пгт Новый Городок. На этой неделе начнется реконструкция аллеи на ул. Тимирязева: здесь заасфальтируют пешеходные дорожки, установят новые лавочки и урны.

В Беловском муниципальном округе в этом сезоне стартует первый этап благоустройства парка СДК на ул. Школьная и «Сквера Любви» в поселке Щебзавод.



В Юрге на аллее по пр. Кузбасский (от пр. Победы до ул. Фестивальная) и в сквере возле клуба «Строитель» появятся новые тротуары, газоны, а также скамейки и урны, будет смонитровано современное наружное освещение. На аллее по ул. Волгоградская (нечетная сторона от ул. Машиностроителей до пр. Победы, 31) заменят тротуарное покрытие и бортовые камни.



В поселке станции Арлюк Юргинского муниципального округа появится новая многофункциональная спортивная площадка «Энергия» с мягким покрытием на основе резиновой крошки. Там установят футбольные ворота, волейбольную сетку и баскетбольные кольца. В деревне Талая планируют обустроить площадку «Чемпион». В селе Поперечное в мини-сквере «Школьный» заменят асфальтобетонное покрытие, установят скамейки и урны, проведут работы по озеленении. территории.



В Анжеро-Судженске продолжится благоустройство парка на ул. им. Софьи Перовской. Кроме того, обновят сквер у вокзала и заменят парковые скамейки на бульваре Шахтеров.



За 6 лет действия федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кузбассе благоустроили 419 общественных территорий. С 2025 года благоустройство продолжается в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-служба АПК