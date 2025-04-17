18 апреля, в преддверии Светлой Пасхи в Кемерове и Новокузнецке сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать с 9:00 до 15:00. В Кемерове ярмарка традиционно будет проходить на площади Советов. В Новокузнецка – на площади общественных мероприятий Центрального района.

Горожане смогут приобрести молочную и мясную продукцию, живую рыбу от местных производителей, а также праздничные угощения — куличи, выпечку, мед и яйца. Также будет представлена продукцию, заготовленная в регионе: папоротник, ягоды, орехи.

Свои товары представляя мастера декоративно-прикладного искусства. Среди прочего, будут саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветочную рассаду, укрывной материал, садовый инвентарь.

Также на ярмарке будет работать полевая кухня. Волонтёры помогут донести пожилым людям тяжёлые сумки до остановки.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что по поручению губернатора цены на товары будут снижены в связи с отсутствием посредников.