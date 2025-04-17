В ходе поездки в Новокузнецк губернатор Кузбасса Илья Середюк осмотрел работу «Первого машиностроительного завода», который занимается производством ратраков для горнолыжных курортов.

«В рамках Всероссийского форума «Сила гор. Шерегеш» мы договорились, что встретимся на производственной площадке предприятия. Изначально компания занималась модернизацией горно-шахтных транспортных машин. В 2024 году здесь начали работать со спецтехникой для горнолыжных курортов. Сейчас в стадии создания ратрак, унификация узлов которого совместима с импортными аналогами на 60%. После тестов его смогут использовать на горнолыжных курортах Кузбасса, а также поставлять в другие регионы. Потребность в машиностроительных предприятиях, которые могут обслуживать и конструировать технику, сейчас большая. Необходимо разработать детальный план развития предприятия, чтобы мы смогли оказать компании меры поддержки», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Главные преимущества нового ратрака — работа при температуре до -50°C; почти полная совместимость гусениц и гидронасосов с импортными аналогами; собственная система автоматического управления; дистанционный онлайн-мониторинг техники.

Компания начала свою деятельность в 2023 году. Изначально она была направлена на модернизацию горно-шахтных транспортных машин с транспортировкой горной массы. В частности, на заводе была произведена комплексная модернизация карьерного самосвала — заменены изношенные компоненты на современные аналоги, техника была адаптирована под актуальные производственные задачи. В результате увеличился ресурс машины и ее эффективность. В 2024 году компания начала производство спецтехники для горнолыжных курортов — ратраков.