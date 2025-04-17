В преддверии 80-летия разгрома фашистских войск в ходе Великой Отечественной войны в Кемерове, Белове и Березовском прошли уроки Победы, главной темой которых стала работа финансовой системы страны в годы войны. Их посетили порядка 1,1 тысячи старшеклассников. Лекции прочитали представители Минфина Кузбасса и регионального отделения Центробанка РФ.

На тематических уроках ребятам рассказали о направлениях работы и обязанностях сотрудников Госбанка СССР, принимаемых мерах для привлечения средств, об огромном вкладе в Победу Кемеровской областной конторы Госбанка СССР. Школьники также узнали, как выглядели монеты, в том числе юбилейные, и денежные купюры военных лет.

«Наша задача — передавать подрастающему поколению знания о Великой Отечественной войне, о мужестве и героизме советского народа, особенно накануне 9 мая. Мы не просто даем набор дат и фактов, мы рассказываем о судьбах людей, их борьбе и победах. Благодаря таким урокам молодежь учится ценить свою страну, уважать ее историю. Радует, что на занятиях ребята проявляли интерес, отвечали на вопросы. За правильные ответы об истории городов активные школьники получали подарки — памятные монеты из серии «Города трудовой доблести», — рассказал первый заместитель председателя правительства — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Кроме того, в Кузбассе завершается передвижная фотовыставка памятных монет «Истории Победы», которая стартовала в конце прошлого года и уже прошла в семи городах региона, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести и воинской славы». В экспозицию вошли 12 фотографий с увеличенным изображением памятных монет Банка России. Финальной точкой маршрута стала областная столица. Здесь выставка продлится до 9 мая на пяти локациях. В настоящее время фотоработы можно увидеть в ДК им. 50-летия Октября в Кемерове. Организаторы мероприятия — Минфин Кузбасса и региональное отделение Центробанка РФ.