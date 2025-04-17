В Новокузнецке планируют обустроить набережную шириной 30 м на левобережной дамбе

Сегодня губернатор Кузбасса в ходе поездки в Новокузнецк прошел по магазинам, чтобы проверить наличие там продукции местных производителей, а также цены на социально значимые товары. Илья Середюк также оценил результаты благоустройства территорий, которые обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда» (с 2025 года — «Инфраструктура для жизни»). Он отметил, что жители южной столицы должны активно включиться в субботники и навести порядок в городе к майским праздникам.

– Каждую пятницу активисты выходят на субботники, однако только их сил недостаточно. Всем новокузнечанам нужно объединиться и вместе привести в порядок город перед 80-летием Победы: опилить аварийные деревья, покрасить лавочки, убрать мусор и листву, предпринимателям — навести порядок на прилегающих территориях и обратить внимание на внешний облик самих зданий, — подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона успел пообщаться и с горожанами. Например, новокузнечанка Людмила Александровна пожаловалась губернатору на свалку срубленных деревьев, которые никто не вывозит, а также на отсутствие благоустроенных мест для отдыха у реки в районе левобережной дамбы. Илья Середюк пообещал, что на набережной пройдет субботник. А, кроме того, он рассказал, что в будущем на месте дамбы появится набережная шириной 30 м. В настоящее время заключен контракт на проектирование объекта.

С главой города губернатор обсудил вопрос организации движения самокатов. По его словам. этот вид транспорта популярен у молодежи, но для снижения количества ДТП нужно принять строгие меры, ограничивающие места движения.

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