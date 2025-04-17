В Кузбассе продолжают принимать заявки на получение семейной ипотеки

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кузбасса продолжает прием заявок от семей с детьми на приобретение жилья на льготных условиях.

– Программа «Семейная ипотека» по поручению президента России Владимира Путина была расширена на вторичное жилье в городах, где ведется строительство не более двух домов. Воспользоваться льготой от государства смогут семьи, имеющие ребенка до 7 лет. У нас в Кузбассе ипотеку под 6% годовых смогут оформить жители 17 городов, — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Льготную «Семейную ипотеку» на вторичном рынке можно оформить жителям в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Гурьевске, Калтане, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Междуреченске, Мысках, Осинниках, Полысаеве, Прокопьевске, Салаире, Тайге, Таштаголе и Топках.

Нельзя оформить ипотечный кредит по программе, если дому больше 20 лет (до 2005 года постройки) или он признан аварийным; сделка не может быть заключена с взаимозависимыми лицами; воспользоваться программой можно только один раз.

Уточнить все детали программы и подать заявку можно по следующим контактам: Кемерово, пр. Октябрьский, 51, тел. (3842) 90-05-50, 8-951-225-0373; Новокузнецк, ул. Павловского, 11а, тел. (3843) 20-05-50, 8-939-820-05-50, на сайте.

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