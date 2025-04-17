В ходе рабочего визита в Новокузнецк губернатор Кемеровской области Илья Середюк провёл прямой эфир в соцсетях, где ответил на вопросы по столице южной агломерации региона.

Во время эфира глава региона рассказал, что новый трамвайный маршрут в Новоильинский район будет запущен к концу лета этого года.

В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы по устройству контактных линий. В июне планируется установка тяговой подстанции, на её монтаж понадобиться около 1-1,5 месяцев, и после уже можно будет запускать движение троллейбуса, рассказал Илья Середюк.