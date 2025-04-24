Акциям дал старт губернатор Кузбасса Илья Середюк на Аллее Героев у мемориала «Слава кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».

«Георгиевская лента – это символ Победы, память о великих героях предыдущих поколений. Участвуя в таких акциях, мы отдаем дань уважения защитникам нашей страны. До 9 мая волонтеры будут не только вручать георгиевские ленты кузбассовцам, но и рассказывать, как правильно их носить. Вместе с лентой можно будет приобрести значок «Красная гвоздика». Все собранные средства будут направлены на адресную медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В церемонии участвовали ветераны боевых действий, бойцы СВО, активисты Движения Первых, «Волонтеры Победы», юнармейцы, студенты и школьники.



В этом году в Кузбассе раздадут более 700 тысяч георгиевских лент и 8 тысяч значков с изображением красной гвоздики. Узнать подробную информацию и присоединиться к акции, которую проводят совместно с благотворительным фондом «Память поколений», можно также на сайте.

В Кемерове акция будет проходить у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны, возле драмтеатра, на Аллее Героев, бульваре Строителей, в высших и средних специальных учебных заведениях. Всего в областной столице планируют раздать более 15 тысяч георгиевских ленточек.



В Новокузнецке до 9 Мая раздадут более 8 тысяч георгиевских ленточек. Школьники, студенты и волонтеры проведут акции во всех районах города. Где получить ленточки, можно узнать на официальном сайте городской администрации.



В Березовском акция проходит сегодня на Центральной площади и в поселке шахты «Березовская». 1 мая с 12:30 планируется дополнительная раздача лент. До Дня Победы волонтеры раздадут более полутора тысяч георгиевских ленточек.



В Белове волонтеры будут работать на Центральной площади, а также на главных площадях поселков и микрорайонов. В Беловском муниципальном округе георгиевские ленточки грядущего праздника волонтеры вручали прохожим на центральных улицах и площадях. Их будут раздавать в сельских клубах и домах культуры, а также во время акции «Свеча памяти» 8 мая. Кроме того, волонтеры вручат ленточки участникам «Бессмертного полка» 9 Мая.



В Прокопьевске акции стартовали сегодня в Парке Победы и на площади Победы. До 9 Мая все желающие могут получить ленточки в Парке Победы, на Площади Победы, у ДК «Зенковский», ДК «Ясная Поляна», ДК «Красная Горка», площади спорткомплекса «Снежинка». В Топкинском и Чебулинском муниципальных округах волонтеры будут вручать ленточки на главных улицах города и в торговых центрах, в Междуреченске – на площадях Весенней, Праздничной, Пушкина.



Также к акциям присоединились образовательные организации. В Новокузнецком педагогическом колледже прошел мастер-класс «Георгиевская лента – символ памяти в каждом сердце». Юнармейцы и поисковики отряда «Костер» из детского дома «Дружба» Прокопьевска уже раздали ленточки горожанам. Студенты Сибирского колледжа сервиса и технологий изготовили более 150 лент. Будущие художники по костюму ежегодно принимают участие в акции. Их ленты, украшенные триколором и разноцветным бисером, уже вручены преподавателям, одногруппникам и жителям Кемерова.

Фото: пресс-служба АПК