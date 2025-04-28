В Кузбассе прошла областная научно-практическая конференция исследовательских работ «Эрудит». В ней принимали участие школьники 9-11 классов.

Как пояснили в пресс-службе министерства образования Кузбасса, в этом году конференция была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конференция проводилась в два этапа.

Лучшие работы в каждой секции отмечены призами и дипломами I, II, III степени. Победителям и призерам Конференции начислены дополнительные 3 балла при поступлении в КемГУ в 2025 году. Всем участникам конференции вручены сертификаты.