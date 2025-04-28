Город Кемерово получил Гран-при Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город туристических маршрутов и экскурсионных программ». Кроме того, в финале IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Кузбасс завоевал пять наград — три первых и два вторых места.

В рамках Всероссийской премии «Туристические города» Кемерово завоевал Гран-при в номинации «Город туристических маршрутов и экскурсионных программ». Членам жюри представили Московскую площадь, Ледовый дворец «Кузбасс», спорткомплекс «Кузбасс-Арена», музей-заповедник «Томская Писаница», музей-заповедник «Красная горка», монумент «Память шахтерам Кузбасса» и другие городские туристические объекты.

В 2024 году маршруты и экскурсии по Кемерову 12 раз становились победителями и лауреатами конкурсов VISIT KUZBASS, «Маршрут года», «Проводники смыслов 2.0». Кроме того, используются современные технологии для взаимодействия с туристами: телеграм-бот «Кемерово туристический», информационные стенды с QR-кодами и аудиогидами, оживающие муралы, экскурсии с элементами дополненной реальности.

В финале Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Кузбасс завоевал 1-е место в номинациях «Регион событийного туризма», «Регион промышленного туризма» и «Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ»; 2-е место — в номинациях «Регион туристических брендов» и «Регион сувенирной туристической продукции».

В ходе презентаций сотрудники ГАУ «Агентство по туризму Кузбасса» поделились опытом взаимодействия с представителями местного туристического сообщества, а также способами региональной поддержки.

Всероссийская премия «Регионы туризма и гостеприимства» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Премия — часть экосистемы въездного и внутреннего туризма страны «Россия вдохновляет на путешествия». В финале участвовали 47 регионов, которые были определены по итогам конкурсов и рейтингов в сфере туризма и гостеприимства.

Кроме того, туристические компании Кузбасса представили потенциал региона на выставке в Китае. На выставке China Outbound Travel & Tourism Market в Пекине Кузбасс и еще 15 регионов продемонстрировали свои возможности и турпродукты, ориентированные на китайского туриста на стенде под единым национальным туристическим брендом Discover Russia.

От Кузбасса участвовали представители туристических компаний «Шория» и «Экскурсионная Сибирь». Они представили маршруты региона: «Вселенная Шерегеш», «Горная Сибирь», «Горная Шория. К детям Тайги», «Заповедная Сибирь», «Кузбасс в сердце».

В рамках деловой программы в Российском культурном центре Пекина состоялся круглый стол «Российско-китайское сотрудничество в сфере туризма», на котором был презентован туристический потенциал Кузбасса.