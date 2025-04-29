В Кузбассе для участия во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», представлены 127 локаций. 77 из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены. Принять участие в голосовании может каждый житель области старше 14 лет.

«За первую неделю голосования уже более 200 тысяч кузбассовцев сделали свой выбор. Это хороший показатель, который демонстрирует высокую вовлеченность жителей региона в процесс формирования облика своих городов. Благодаря активной гражданской позиции кузбассовцев мы сможем создать современные, комфортные и безопасные общественные пространства, отвечающие запросам каждого», — подчеркнул министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрий Киселев.

По условиям Всероссийского онлайн-голосования объекты-претенденты для дальнейшего благоустройства представляют муниципальные образования с численностью населения более 20 тысяч человек. В Кузбассе в этом году представлены территории из 18 муниципалитетов региона.

Проголосовать за общественную территорию можно двумя способами: самостоятельно на портале проекта zagorodsreda.gosuslugi.ru или обратившись к волонтерам, которые работают в общественных местах. Так, в Междуреченске волонтеров можно встретить в ТЦ «Район» и ТЦ «Праздничный»; в Березовском волонтеры работают на Центральной площади города, а также на ранее благоустроенных в рамках нацпроекта территориях; в Анжеро-Судженске — помогают принять участие в голосовании в ТЦ «Сибирский городок» и ТК «Сити Центр». Всего в Кузбассе работает 2 119 волонтеров.