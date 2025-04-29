Молодые специалисты в сфере backstage и цифрового искусства в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в глобальном марафоне творчества и выиграть денежный сертификат до 750 тысяч рублей. Деньги можно потратить на образовательные цели, оборудование, реализацию собственного проекта или крутое путешествие. Общий призовой фонд VI Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters составляет 36 млн рублей.

Также участников и победителей марафона ждут стажировки с возможностью последующего трудоустройства в лучших компаниях креативных индустрий; обучение и участие в проектах Академии АртМастерс и продюсерского центра ArtMasters; дополнительные баллы при поступлении в творческие вузы страны; новые друзья, единомышленники, связи, доступ на уникальные площадки, а еще — эфир Первого канала.

Подать заявку можно на сайте на ArtMasters.ru. Юниоры (14-17 лет) могут участвовать в компетенциях: художник-аниматор, 3D-дизайнер, веб-дизайнер, видеомонтажер, видеооператор, клипмейкер, звукорежиссер кино и медиа, композитор популярной музыки, сценарист и продюсер (NEW). Компетенции для участников 18-35 лет — моушн-дизайнер, веб-дизайнер (UX/UI), режиссер монтажа, оператор кино и ТВ, клипмейкер, саунд-дизайнер, композитор популярной музыки, драматург театра и кино, фотограф, копирайтер, графический дизайнер, медиакомпозитор, сценарист компьютерных игр, дизайнер виртуальных миров, художник по костюмам, художник-оформитель, художник по гриму. Новые компетенции — креативный продюсер, промт-инженер, дизайнер архитектурной среды.

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