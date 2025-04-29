«Мы плакали со всеми, а почему — не знали». Ветеран Беловской ГРЭС Валентина Халяпина о начале ВОВ

Валентине Сергеевне Халяпиной в этом году исполнится 90 лет, более 30 из них она проработала на Беловской ГРЭС. Память женщины с потрясающей четкостью сохранила и начало, и конец Великой Отечественной войны, и голодные военные годы.

Валентина родилась в 1935 году в Алтайском крае. А уже год спустя семья, где вместе с ней воспитывались трое детей — младший брат и старшая сестра — переехали на железнодорожную станцию Белово. Узел Белово как раз комплектовал штаты, и глава семьи хотел найти работу, чтобы прокормить родных. Им дали казенную квартиру — половину частного дома, отец устроился на работу. Но все планы на жизнь разрушила война.

— Я до сих пор помню, как в 1941 году к нам кто-то забежал: «Война! Война!» Взрослые плакали и мы, дети, тоже плакали, только не знали, почему, — вспоминает Валентина Сергеевна.

А в 1942 году пришла повестка, и отца Валентины, Сергея Петровича Волоснова, забрали на фронт.

— Папу провожать пошла вся родня. А нас, самых маленьких детей, меня и младшего брата, не взяли. Никогда не забуду, как папа, уходя, подкинул меня. Все испугались, что головой о потолок ударюсь. А я все плакала — папа, борода твоя колется! — рассказывает Валентина Сергеевна. — Он пообещал, что обязательно вернется, но не вернулся: пропал без вести.

Первое время отец писал с фронта. Каждое письмо было событием. Мама Валентины, Феклиния, брала письмо и искала того, кто сможет прочитать долгожданные строки — сама грамоте обучена не была и в документах ставила крестики вместо подписи. «Любезные мои… люблю вас… пишите чаще…» — письма папы с фронта были пронизаны теплом и любовью. Но с 1943 года приходить перестали. Что с ним случилось, где он похоронен, Валентина Сергеевна не знает до сих пор. Пропал без вести. Одно из писем папы — бесценная и дорогая сердцу реликвия Валентины Сергеевны, которую она хранит более 80 лет.

Вскоре после ухода отца на фронт в семье родился четвертый ребенок, дочь Нюра. Счастливый отец передавал в письмах новорожденной приветы, но ее вскоре не стало.

— Время было тяжелое, военное. Очень тяжелое. Мама моя переехала к своей маме. Домик там был небольшой, и для нас выкопали отдельную землянку. Как сейчас помню глиняную лестницу, топчаны, матрасы из соломы. Жили в тесноте, спали голова к голове. Не было элементарных удобств и предметов быта, привычных любому человеку: например, зеркала, часов. Дальше от нас по улице была баня общественная. Там в 7 утра всегда гудел гудок. Вот по нему мы ориентировались и шли в школу.

Несмотря на голод и крайне сложные бытовые условия, о которых без слез она вспоминать не может, обучение в школе продолжалось.

— У нас валенки были одни на всю семью, но мы все равно стремились к знаниям, ходили на уроки, а школа была очень далеко, да еще в горку. Интересно, как что-то врезается в память. Я закрываю глаза, вспоминаю школу, и на память приходит аромат кислой капусты, из которой тогда для учеников варили какую-то похлебку, — вспоминает Валентина Сергеевна.

Хорошо запомнила она и радостную дату окончания войны.

— В мае мы копали на огороде землю под картошку, и тут мимо пробегают и кричат: «Война закончилась!» Все плачут, все целуются на улицах от радости. Все в тот момент были родными. Мы, дети, все бросили и вместе со другими людьми побежали на городскую площадь. Там слушали слова Левитана, Сталина. И все ждали: а когда сам Сталин к нам выйдет? Причем не только мы, дети, но и взрослые ждали, такая была наивность.

После войны, когда начали возвращаться фронтовики, Валя, ее брат и сестра часто бегали на железную дорогу — встречать поезда.

«Помню, как прибывали вагоны с фронтовиками, из них кого на руках выносили, кто сам выходил, обнимал родных, все плакали, — вспоминает Валентина Сергеевна. — Мы тоже надеялись и ждали. Но папа так и не вернулся».

После войны — не менее тяжёлые годы. И Валентина, и ее родные не понаслышке знали, что такое голод. Несмотря на все тяготы, девушка закончила 10 классов. Затем — Томский техникум железнодорожного транспорта. Во время учебы в старших классах параллельно работала в локомотивном депо.

В 1965 году Валентина, как участник комсомольско-молодёжной группы от Кузбасса, побывала в Москве и ГДР, участвовала в мероприятиях, посвященных 20-летию Победы. Именно в этом году 9 мая был впервые объявлен нерабочим днем и всенародным праздником.

В том же 1965 году Валентина переехала в поселок энергетиков Инской и устроилась работать на Беловскую ГРЭС. Сначала — бухгалтером-счетоводом. Потом — инженером по организации и нормированию труда. С тех пор ее жизнь неразрывно связана с электростанцией. Здесь также работал единственный сын Валентины Сергеевны, Игорь. А с 1996 года она является бессменным руководителем Совета ветеранов ГРЭС. Также активно участвует в общественной жизни посёлка. До сих пор является членом профсоюзного комитета Беловской ГРЭС. Без деятельной Валентины Сергеевны не обходится ни одно важное общественное мероприятие.

О том, что в этом году ей исполняется 90, — не скажешь точно. Ровная осанка, женское обаяние, каблуки (!), внимательный и вдумчивый взгляд и, конечно, улыбка.