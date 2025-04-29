Из села Сосновка Новокузнецкого округа выдвинулась колонна в составе грузового спецавтомобиля-автомастерской «Урал», двух УАЗов ( именуемых в народе «буханками»), а также четырех мотоциклов. Машины поступят в распоряжение 47-й танковой дивизию и 237-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой полк.



Кроме того, жители округа собрали для солдат медикаменты, продукты питания, вещи, носки и другие предметы.



Жители Крапивинского округа отправили в зону СВО 25 тонн необходимого для фронта груза – маскировочные сети, строительные материалы, инструменты, шины, вещи и многое другое. Местные школьники написали письма бойцам и вложили их в каждую отправленную коробку.



«Мы отправляем нашим ребятам помощь в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как тогда, так и сейчас весь народ сплотился в борьбе с врагом. Все, что мы собрали для бойцов, будет им хорошим подспорьем для обустройства позиций и скорейшей победы», – сказал волонтер объединения «Кузбасс приближает Победу» Павел Алексеев.

Фото: пресс-служба АПК





