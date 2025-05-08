Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в памяти нашего народа. Этот день был и остается символом мужества и патриотизма, стойкости и любви к Родине. Также он отметил вклад сибиряков в разгром гитлеровской Германии и ее приспешников.

«С первых дней войны Сибирь вместе со всей страной встала на боевую вахту. В Красную Армию отправилось около трёх миллионов сибиряков. Более полутора тысяч из них за проявленный героизм и беспримерную отвагу удостоены звания Героя Советского Союза. На самых сложных и ответственных участках фронта сибирские соединения вставали неприступной стеной, развенчивая миф о непобедимости противника. Из прифронтовых республик и областей в Сибирь было перемещено более 240 предприятий. Инженеры и рабочие без промедления приступали к выпуску разнообразной продукции – оружия, обмундирования, всего, что необходимо было действующей армии. Развернулись эвакогоспитали, где врачи и медсестры сутки напролет спасали жизни раненых. Сибиряки как родных приняли вывезенных из блокадного Ленинграда детей и взрослых, которые обрели здесь второй дом. Эвакуированные музеи, театры и консерватории дарили людям надежду, сберегая для будущих поколений уникальные произведения искусства», – рассказал Анатолий Серышев.

Полпред отметил не только проявленный красноармейцами на фронте героизм, но и созидательный труд, энергию и жизнелюбие тех поколений, которые восстанавливали мирную жизнь. Экономический прорыв, грандиозные стройки, величайшие научные и культурные достижения страны пришлись на послевоенные годы.

Анатолий Серышев добавил, что сегодня внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны снова на передовой мужественно сражаются с поднявшим голову фашизмом, и от всего сердца пожелал новой победы и скорейшего возвращения бойцов домой.