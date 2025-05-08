9 Мая трансляция торжественных маршей сотрудников воинских частей, военной и ретро-техники, а также шествие «Бессмертного полка» в Кемерове с прямыми включениями из Новокузнецка, Юрги и Прокопьевска начнется в 10:00. В 19 часов стартует трансляция праздничного концерта «Земля, где живет память» на Московской площади в областной столице.

Жители региона смогут посмотреть праздничные торжества прямом эфире в телеграм-канале, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» губернатора Кузбасса Ильи Середюка. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, кроме «Кузбасса Первого» (телеканал и сайт) и РИА «Кузбасс», трансляции будут доступны на телеканалах «Россия 24», «Сибирь 24», в аккаунте и на сайте телеканала «Вести Кузбасс».