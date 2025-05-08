Прокопьевск – один из четырех городов трудовой доблести региона. Илья Середюк отметил вклад, который прокопчане внесли в разгром фашистов.



«В годы войны мужчины ушли на фронт, на их место – к станкам заводов и в шахты – пришли старики, женщины, дети. Они перевыполняли план довоенных времен, делали все, чтобы ускорить Победу нашей страны. Сюда были переброшены заводы, фабрики, эвакогоспитали, институты. Из прокопьевских комплектующих собирали прожекторы, которыми советские войска освещали позиции врага в Берлине», – подчеркнул глава региона.

В Парке Победы губернатор поприветствовал участников Всероссийской спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы». На стадионе «Солнечный» собрались 1428 человек – спортсмены, школьники, студенты и сотрудники предприятий города. Вместе они отжались 29 220 раз – эта цифра символизирует каждый мирный день с окончания Великой Отечественной войны. Все участники получили благодарственные письма. На спортивных площадках прошли соревнования по ГТО, силовому экстриму, а также эстафеты.



В Парке Победы губернатор вместе с представителями ветеранских организаций, тружениками тыла, участниками СВО, жителями города почтили память героев, возложив цветы к памятнику «Солдат Победы».



На главной площади города состоялся масштабный флешмоб «Вальс Победы». 500 пар школьников и студентов танцевали под мелодии военных лет. Напомним, стела «Город трудовой доблести» открылась в декабре 2024 года. Монумент высотой 27,5 метра — второй по величине в Сибири.



Также в ходе визита в Прокопьевск Илья Середюк посетил уникальную выставку ретро-автомобилей и мотоциклов, расположенную в Парке Победы. В экспозиции представлены более десятка уникальных транспортных средств, среди которых три исторических экспоната времен Великой Отечественной войны. Губернатор осмотрел мотоцикл М72, выпущенный в 1943 году, легендарный ГАЗ 67, произведенный в 1944 году, а также знаменитую «Полуторку», выпущенную в 1937 году. Кроме того, на выставке можно было увидеть 45-мм пушку, ГАЗ 63, «Катюшу», БРДМ и БТР.

Фото: пресс-служба АПК