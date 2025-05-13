В поликлинику Кузбасского Центра-СПИД в Кемерове поступили два современных аппарата УЗИ и ЭКГ. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 7,5 млн рублей.

УЗИ-комплекс экспертного класса уже ввели в эксплуатацию. На новом аппарате ежегодно будут обследовать около 4 тысяч пациентов. Устройство оснащено цветным дисплеем, который позволяет легко настраивать параметры и просматривать результаты прямо на экране. С помощью цифрового аппарата для проведения ЭКГ специалисты смогут проводить более 7 тысяч обследований ежегодно.

Пациенты Кузбасского Центра-СПИД теперь будут проходить обследования УЗИ и ЭКГ бесплатно прямо в центре.