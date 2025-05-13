Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел встречу с сенатором Совета Федерации РФ Алексеем Синицыным. В ходе встречи обсуждались предложения по подготовке кадров, выработанные на заседании совета законодателей РФ.

«Кузбасс, как и все регионы страны, испытывает проблему нехватки кадров в сфере образования и здравоохранения. Для решения этого вопроса нам необходима поддержка на федеральном уровне», — отметил Илья Середюк.

В числе предложений — изменения в Закон об образовании, которые позволят Правительству регулировать количество платных мест в вузах, чтобы они готовили специалистов, востребованных в экономике; увеличение целевого набора, чтобы компенсировать нехватку мест в системе здравоохранения. Также предлагается рассмотреть вопрос предоставления льготной ипотеки тем, кто проработал в системе здравоохранения 5 лет. Кроме того, на законодательном уровне необходимо защитить педагогов, которые подвергаются агрессии со стороны учеников и родителей.Также на встрече обсуждалось внедрение современных технологий в сфере промышленности.

«В стране запущен новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», который в том числе будет нацелен на автоматизацию и роботизацию производств. Нам важно стать его участником, чтобы наши промышленники могли получить федеральную поддержку на модернизацию производства», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Глава региона отметил, что Кузбасс готовится подать документы для участия в программе. Он попросил сенатора сопровождать проект на всех уровнях.