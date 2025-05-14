На базе Кемеровского государственного университета прошел первый региональный молодежный МедиаФорум в рамках Всероссийского проекта «МедиаПритяжение». Мероприятие собрало 120 талантливых молодых людей, увлеченных медиа и творчеством. Поприветствовали ребят почётные гости: Сергей Пфетцер, заместитель регионального министра образования, Евгения Козленко, председатель регионального отделения Движения Первых Кузбасса и Данила Ёлшин, начальник управления молодёжной политики КемГУ.

«Мы живём в динамично развивающемся информационном мире, где профессия журналиста, редактора, коммуникатора как никогда востребована. Сегодня особенно важно, чтобы каждый Первый, который решил связать свой профессиональный путь с этим направлением, помнил о журналистской этике, не забывал проверять факты, был честным и открытым. Уверена, что главный медиапроект Движения станет отличным стартом для Первых и сформирует активное молодёжное медиасообщество» — отметила Евгения Козленко.

В рамках МедиаФорума 15 команд из разных муниципалитетов Кузбасса представили результаты своих информационных кампаний, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С 4 по 12 мая юные медийщики активно работали, посещая мероприятия регионального и муниципального уровня в качестве медиаволонтеров. Они создавали разнообразные медиапродукты: фото- и видеорепортажи, текстовые материалы, интервью, видеоблоги и прямые эфиры.

Участники провели тщательный анализ своей целевой аудитории и успешно использовали различные информационные каналы для взаимодействия с жителями своих муниципальных образований. Их работа получила широкую поддержку: сотни положительных реакций и десятки комментариев в социальных сетях свидетельствуют о значимости проектов для местной аудитории.

На региональном МедиаФоруме команды представили свои работы перед экспертным советом, который оценил их креативность, профессионализм и социальную значимость. Лучшей медиакомандой стала команда «ДВИЖ» из Новокузнецка. Ребята представят Кузбасс на окружном этапе Всероссийского проекта «МедиаПритяжение», где подготовят короткометражный фильм на социально значимую тему.

Также в программу регионального МедиаФоума вошли мастер-классы, благодаря которым активисты научились работать в кадре, узнали о медиапроектах и получили навык работы с нейросетями.