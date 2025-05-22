Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона это стало возможным благодаря экономии в результате проведенных муниципалитетами конкурсных процедур, ранее отобранных для финансирования проектов инициативного бюджетирования.

«Ежегодно в рамках конкурса нам поступает большое количество заявок. Проекты все интересные, значимые. Люди, которые их разрабатывали, вкладывали душу, желая сделать свой город или поселок еще комфортнее для проживания. Но попасть в число победителей могут не все – конкурсный отбор проходят самые лучшие и набравшие максимальное количество баллов. Поэтому сэкономленные средства мы всегда направляем на реализацию следующих проектов, не вошедших в первое распределение», – отметил первый заместитель председателя правительства Кузбасса – министр финансов региона Игорь Малахов.

Дополнительно приведут в порядок 15 спортивных и игровых площадок, 4 территории массового отдыха и 4 мемориальных комплекса. Также в планах – капитально отремонтировать детсады и школы, благоустроить места захоронений в Юргинском, Топкинском, Яйском, Новокузнецком, Тисульском, Ленинск-Кузнецком округах и других муниципалитетах. Всего в этом году в рамках регионального проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» будет благоустроено 156 объектов. Для этого из областной казны выделили 200 миллионов рублей.

Напомним, что региональная программа «Твой Кузбасс – твоя инициатива» стартовала в конце 2018 года. За 6 лет уже реализовано 839 проектов, в том числе установлены или отремонтированы детские игровые площадки, зоны отдыха и воркаута, велосипедные дорожки, а также обновлены социально значимые объекты и места захоронений.

Фото: пресс-служба АПК