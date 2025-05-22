На заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона конкурса, организованного обществом «Знание».

«Отличием этого сезона стало то, что практически во всех проектах дети – не только участники, но соавторы. Я говорю это не для красного словца. Мы специально это не проектировали. Проектировали сотрудничество родителей с учителями – такова была изначальная задумка. Но так получилось, что в этой связке оказались дети. Это приятное побочное благо, которое мы получили. Теперь мы хотим сохранить такую практику. И мне кажется, залог успеха в реализации проектов – это то, что они проектируются вместе с ребятами. Это очень правильная история», – отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.



В пресс-службе администрации правительства Кузбасса рассказали, что премию в категории до 2 млн рублей получили городской классический лицей г. Кемерово и гимназия №42 областной столицы. Лицей разработал проект фестиваля семейных ценностей «Сплочение», участниками которого станут 400 семей. Гимназия №42 задумала открыть школу короткометражного кино «Свое видение», которая поможет ученикам не только получить начальные кинематографические знания и навыки, но и провести фестиваль короткометражного кино, посвященный профессиям Кузбасса.



От 500 тысяч до 1 млн рублей на реализацию своих инициатив выиграли 7 школ региона — Курск-Смоленская школа (Чебулинский округ), Зарубинская школа (Топкинский округ), школа № 32 пос. Красногорский (Ленинск-Кузнецкий округ), школа №4 (Новокузнецк), школы №№1 и 5 (Кемерово), школа №8 (Топки). Еще 21 проект родительских комитетов кузбасских учебных заведений отмечен премиями от 200 до 500 тысяч рублей.



По данным организаторов конкурса, в этом году самое большое количество проектов-победителей представлено в направлении «патриотическое воспитание» (292). Также в первую тройку вошли направления «духовно-нравственное воспитание» (214) и «физическое воспитание» (191). Победителям перечислят средства до 30 июня.

Фото: пресс-служба АПК