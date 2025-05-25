Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» снова выступит в Кузбассе на День Шахтера. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своём телеграм-канале.

Глава региона пригласил летчиков, и они согласились прилететь, чтобы снова устроить завораживающее шоу в небе.

– Пилотажная группа «Стрижи» готова выступить в Кузбассе, – сказал командир авиационной группы высшего пилотажа Денис Кузнецов.

В каких именно городах выступят «Стрижи» пока не известно.

Видео: телеграм-канал Ильи Середюка. Фото: Анна Сивохина.