Сегодня на аппаратном совещании в Правительстве Кузбасса обсудили реализацию жилищных свидетельств, которые в этом году выдали детям, оставшимся без попечения родителей.

– С начала этого года уже выдано 469 свидетельств, 426 человек уже купили жилье. Сумма сертификата фиксированная, цены на квартиры могут меняться, поэтому затягивать нельзя. Главам муниципалитетов нужно как можно быстрее закончить эту работу. При необходимости — помочь сиротам с подбором жилья, — отметил губернатор Илья Середюк.

Заместитель председателя правительства региона по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Пятовский доложил, что с помощью региональных свидетельств на сегодняшний день в собственность приобретено 24 частных дома и 402 квартиры.

Кроме средств регионального свидетельства для приобретения жилья, 24 человека использовали средства материнского капитала, 42 человека взяли ипотеку, 179 человек вложили собственные (накопленные) средства.