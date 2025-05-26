Около 400 участников состязаний, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разыграют награды в пяти дисциплинах: настольный теннис, плавание, легкая атлетика, мини-футбол и волейбол.

Официальное открытие Спартакиады намечено на 27 мая, церемония начнется в 12 часов в волейбольном зале спорткомплекса «Кузбасс-Арена». В пресс-службе администрации правительства Кузбасса рассказали, что для болельщиков будет организована онлайн-трансляция в соцсети «ВКонтакте». Финалы и награждения пройдут 29 мая.