Министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и глава «РЖД» Олег Белозеров по поручению премьер-министра Михаила Мишустина посетят Кузбасс в рамках подготовки к совещанию по угольной отрасли, которое пройдет в Москве на этой неделе. Они планируют посетить одно из местных угольных предприятий, встретиться с работниками и руководством.

Кузбасс играет ключевую роль в угольной промышленности России. Здесь добывают половину всего угля страны. В декабре 2024 года правительство утвердило программу социально-экономического развития Кемеровской области, которая делает акцент на развитии угольной отрасли. Сейчас этот сектор сталкивается со сложностями из-за неблагоприятной конъюнктуры.

По словам Михаила Мишустина, сейчас важно обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, в частности на Восточном полигоне.