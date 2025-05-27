Предпринимателей Кемеровской области приглашают принять участие в конференции Startup Village. Она будет проходить 29-30 мая в Сколково. Основными направлениями деловой программы в этом году станут технологическое лидерство и умные технологии для городской среды.

площадке конференции соберутся основатели стратапов, инноваторы, инвесторы, представители корпораций, научных сообществ и органов власти. Среди спикеров будут писатели, основатели бизнес-сообществ, путешественники и руководители крупных компаний.

Как сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, 50 компаний региона уже являются участниками Сколково.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте.

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