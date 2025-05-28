Стартовала прямая линия, в ходе которой Илья Середюк ответит на вопросы жителей региона.

По традиции будут затронуты самые актуальные темы, волнующие кузбассовцев, в том числе здравоохранение, медицина, строительство и ремонт дорог и т.д. Поступило уже более 600 вопросов.

Перед прямой линией Илья Середюк зашел в колл-центр, проверил работу операторов, сам ответил на один из звонков

Трансляцию можно посмотреть на страницах главы региона в личных аккаунтах губернатора «ВКонтакте», «Одноклассники» и телеграм-канале, а также на телеканале и сайте «Кузбасс Первый» и портале РИА «Кузбасс».