На прямой линии губернатор Кузбасса обсудил доступность лекарств для больных диабетом

Во время прямой линии губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о доступности льготных лекарств для детей, страдающих сахарным диабетом, и оценил эффективность мобильного приложения Минздрава для оформления электронных рецептов.

«Мы на самом деле приобрели лекарства. Они выделены, закупки осуществлены. Что касается касается организации, то всё-таки точечно обсудим этот вопрос с министром минздрава Дмитрием Евгеньевичем, сейчас после эфира мы еще раз с ним пообщаемся, контролирует или бросил этот контроль», — отметил Середюк.

Губернатор также подчеркнул важность цифровизации системы здравоохранения.

«Мы действительно создавали это мобильное приложение. Его суть заключается в том, чтобы не выписывать бумажные рецепты, а получать их в электронном виде. Это упрощает процесс, облегчает работу аптек и позволяет избежать подделок», — рассказал он.

По его словам, приложение уже имеет более тысячи подписчиков, и власти продолжают следить за его эффективностью.