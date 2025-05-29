В год 80-летия Победы в Кемеровскую область доставляют землю с мест боев Великой Отечественной войны, в которых наши земляки сражались с гитлеровцами и их союзниками. В 1944 году сибирские дивизии участвовали в Ленинградско-Новгородской наступательной операции

«Эта земля священна! Мы благодарны всем, кто внес вклад в сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. Для нас очень важно передать следующим поколениям дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за Родину», – сказал губернатор Кузбасса.

Передача земли представителям кузбасской делегации прошла в деревне Мясной Бор, где в годы войны шли ожесточенные бои. Она будет храниться в гражданской часовне внутри мемориала Воину-Освободителю.

Фото: пресс-служба АПК