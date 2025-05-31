Илья Середюк рассказал о планах Кузбасса по вопросам сотрудничества с предприятиями Белоруссии. Он отметил, что это соседнее государство является одним из самых контактных. Тем более, что в Кемеровской области используется множество техники, произведенной в Белоруссии.

– Если по товарообороту смотреть, то из всех регионов мы занимаем 14-е место с Республикой Беларусь. Мы у себя неоднократно принимали делегации Республики Беларусь, был и президент Александр Лукашенко в Кузбассе. Мы неоднократно посещали. И цель предстоящего визита, которую мы обсудили с послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожкиным, мы предложили обменяться новыми направлениями, которые бы совместно могли развивать. Мы открыли уже первую очередь ремонтно-сервисного предприятия БЕЛАЗ,- рассказал губернатор.

По его словам, в четвертом квартале этого года планируется ввести в эксплуатацию его вторую очередь, чтобы ремонтировать машины, используемые в Кузбассе, здесь же, а не везти их обратно в Белоруссию.