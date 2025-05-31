«СУЭК-Кузбасс» организовала оздоровительные смены для ветеранов

В санатории-профилактории Медико-санитарной части «Угольщик», расположенной в Полысаеве, прошла ветеранская оздоровительная смена. Участниками стали 100 ветеранов труда угледобывающих и сервисных предприятий АО «СУЭК-Кузбасс».

– Оздоровительные смены проводятся ежегодно в рамках улучшения качества жизни и здоровья ветеранов. Для возрастных пациентов назначается щадящее лечение с учетом индивидуальных особенностей здоровья. Особый упор мы делаем на восстановление и укрепление опорно-двигательного аппарата и лечение хронических заболеваний, – отмечает заведующая лечебно-профилактическим отделением МСЧ «Угольщик» Наталья Морякова.

Как отмечают специалисты, в санатории-профилактории для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата разработана специальная программа. Многие ветераны уже после нескольких занятий на специальном тренажерном комплексе говорят, что их суставы становятся подвижней. Неизменной популярностью на ветеранской смене пользуются кабинеты бальнеолечения, магнитотерапии, психологической разгрузки, а также соляная пещера и комплекс «Водный мир». Хорошо помогают убрать хронические боли процедуры грязелечения, озокерита и ручного массажа. Для наблюдения за общим состоянием здоровья ветеранов работает круглосуточного дежурный пост, где проводится регулярный мониторинг артериального давления.

– Лечение здесь мне очень нравится – грязи, массаж хороший. Ежедневно собираемся на скандинавскую ходьбу, – делится впечатлениями ветеран шахты имени С.М. Кирова Евгений Федорович Шепелев. – Есть тренажерный зал. В бильярд с удовольствием играем, в настольный теннис. В общем, ведем активный образ жизни.

Не менее ценным для пожилых людей является теплое домашнее отношение персонала. Да и сами медики отмечают, что наряду с процедурами эмоциональный настрой дает свой позитивный эффект.

– Каждый вечер проходит развлекательная программа, подготовленная работниками санатория. Концерты, разные занятия, например, мы лепили фигурки из воздушного пластилина и учились самомассажу лица, – рассказывает ветеран труда разреза «Заречный» Валентина Александровна Чувашева.

В МСЧ «Угольщик» есть вся необходимая современная база медицинских аппаратов и оборудования, дающая реальный восстановительный эффект. После оздоровительных смен у ветеранов наблюдаются значительные улучшения здоровья: нормализуется артериальное давление, улучшается сон, отступают боли.

Эта ветеранская смена – не единственная в текущем году. Осенью состоится еще один специализированный заезд в санаторий-профилакторий, а в летний период на лечение приедут дети работников Компании.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

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