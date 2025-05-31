Отвечая на вопросы журналиста ТАСС, Илья Середюк отметил, что меры поддержки главной отрасли Кузбасса обсуждали и принимали на федеральном уровне после непосредственного общения министров с горняками, с руководителями и владельцами угольных компаний во время посещения региона. На этой неделе состоялся приезд в Кемеровскую область правительственной делегации в составе министра финансов Антона Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева и председателя правления РЖД Олега Белозерова.

– Я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации, министров, председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, которые пристально держат на контроле ситуацию у нас в отрасли. Для того, чтобы угольная промышленность устойчиво работала, чтобы стабилизировать ее при таких мощных вызовах, конечно, нам нужно быть всем едиными в понимании тех мер, которые нужно оказывать нашим предприятиям. Потому что предприятия – это рабочие места, это налоги, это отрасль, это экономика целого региона, – подчеркнул губернатор.

По его словам, комплекс мер, выработанных в правительстве страны, можно разделить на индивидуальные и системные.

– Во-первых, договорились о том, что должны быть ограничения у предприятий в этот сложный период – не повышать заработную плату топ-менеджерам. Нужно всем затянуть пояса. Речь не идет о шахтерах, там и выработка есть, и необходимый социальный пакет, который нужно выдерживать. Второе, ограничение по выплате дивидендов, – рассказал Илья Середюк.

Что касается федеральных мер поддержки, то они касаются, прежде всего, налогообложения.

– Налог на добычу полезных ископаемых, страховые выплаты – сделать рассрочку их уплаты до декабря. Речь не идет о том, чтобы скостить. Просто пока ты не начисляешь, у тебя нет обязанности выплачивать. В декабре мы надеемся, что ситуация может измениться, мы погасим эти долги и заключим соглашение об их поэтапном исполнении. Для того, чтобы у всех предприятий появились возможности своей операционной деятельности, было принято решение высвободить часть оборотных средств.

Что касается тарифов на перевозку сырья, то здесь угольщики попросили либо компенсацию, либо скидку на 12,8%. Еще одна мера – реструктуризация кредитной задолженности.

– Наши предприятия, когда развивали отрасль, когда была задача наращивать объемы, они приобретали оборудование, технику, они брали кредиты. При той ключевой ставке это были одни проценты за пользование кредитом, ключ потом изменился, и предприятия сегодня вынуждены обслуживать тело кредита по процентам гораздо выше. Мы согласны, мы готовы, мы понимали, на что идем, но сегодня вытянуть в этой экономической ситуации такие затраты мы не можем. Поэтому было принято решение отработать с кредитными организациями, чтобы проценты по этим кредитам также отложить, а тело кредита, у кого наступает срок уплаты, реструктуризировать, – пояснил глава региона.

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