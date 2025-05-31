В «СУЭК-Кузбасс» состоялись встречи с трудовыми коллективами

Генеральный директор «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий провел традиционные прямые линии с представителями трудовых коллективов предприятий Компании.

Встречи прошли в актовом зале административно-бытового здания шахтоуправления «Талдинское-Западное» (Прокопьевский район) и в конференц-зале Многофункционального центра «Горняк» (город Ленинск-Кузнецкий). Михаил Григорьевич подробно рассказал о производственных результатах с начала текущего года, состоянии промышленной безопасности на предприятиях, а также поделился итогами проделанной работы по подготовке к празднованию 80-летия Великой Победы.

Говоря о том, как складывается ситуация по угледобыче в Компании с начала года, генеральный директор подчеркнул, что большинство предприятий, входящих в «СУЭК-Кузбасс» за первые четыре месяца справились с производственными программами по подготовке очистного фронта, добыче и переработке угля. Было отмечено, что растет поступление инвестиций в развитие предприятий «СУЭК-Кузбасс». Так, за последнее время получены два новых высокопроизводительных очистных комбайна, забойно-транспортный комплекс, ленточные конвейеры. Ожидается поступление нового очистного механизированного комплекса. Ведется строительство нового корпуса административно-бытового комбинат на территории шахтоуправления имени В.Д. Ялевского и ремонт нового административно-бытового комбината Разрезоуправления в селе Большая Талда.

Большое внимание было уделено вопросам производственной безопасности и охраны труда. Так, в мае в Компании были открыты два многофункциональных тренажерных комплекса для вспомогательных горноспасательных команд на территориях шахтоуправления «Талдинское-Западное» и Центра подготовки и развития персонала. Комплексы такого типа – первые в угольной отрасли России.

Одной из ключевых тем стала подготовка к 80-летию Великой Победы. Особое внимание уделено ветеранам. Им вручены праздничные подарки и оказана адресная волонтерская помощь. На предприятиях Компании проведены массовые субботники по благоустройству территории, выполнен ремонт мемориальных мест, высажено более 560 деревьев. В селе Большая Талда угольщиками открыт мемориал Воинам-победителям. Важным событием в жизни коллективов стал творческий конкурс «Битва хоров». В музее Шахтерской славы Кольчугинского рудника проведено более шестидесяти тематических экскурсий, посвященных подвигам земляков на фронте и в тылу. Горняки приняли самое активное участие в праздничных митингах и парадах, шествиях «Бессмертного полка», всероссийских патриотических акциях, таких, как «Стена памяти», «Георгиевская лента», «Окна Победы».

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