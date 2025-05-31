На протяжении пятилетки в Кемеровской области увеличиваются сельскохозяйственные площади и растет производство продукции. Об этом рассказал Илья Середюк на пресс-конференции в ТАСС.

– Нам земли не хватает. Несмотря на то, что мы – высокоиндустриальный регион, вроде как большая серьезная промышленность, но и сельское хозяйство позволяет нам получать высокие показатели по урожайности и зерна, и овощей. У нас картофель хорошо растет. Мы полностью себя обеспечиваем овощами открытого грунта, это морковь, свекла, картофель. И даже отправляем в другие территории, – сообщил глава региона.

По его словам, дополнительные мощности сейчас направлены на молочное животноводство. Несколько комплексов уже реконструированы, есть и те, что в настоящее время строятся. Например, в Кемеровском округе возводят комплекс на 8 200 голов.

– А мега-проекта у нас есть три, которые мы разрабатываем. Это переработка выращенной продукции в продукцию высокодоходную. Это завод по глубокой переработке молока с расщеплением до белка и других компонентов, завод по глубокой переработке зерна и маслоэкстракционный завод, – отметил Илья Середюк.

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