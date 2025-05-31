Илья Середюк на пресс-конференции ТАСС заявил, что сейчас в регионе уделяют особое внимание среднему профессиональному образованию. По его словам, в Кемеровской области не сократили ни одного техникума и колледжа и в программы обучения внедряют такие необходимые и перспективные направления, как искусственный интеллект и цифровая экономика, так как все специальности должны соответствовать духу времени.

– В каждой профессии, даже на угольном предприятии все на датчиках, аналитика идет в программном продукте, заходишь в диспетчерскую, два человека сидят, все видно, любую точку, в том числе георадары. Они внедрены по всем предприятиям открытой добычи. А если это подземный способ, то везде стоят датчики метана, датчики углекислого газа, то есть на всех участках. И если происходит какое-то отклонение, то сразу поступает сигнал, анализируется, с чем это связано, – пояснил Илья Середюк.