Стань врачом в КемГМУ Минздрава России!

В юбилейный для Кемеровского государственного медицинского института – академии – университета год вуз примет 727 человек на бюджетные места специалитета.

В 1955 году Постановлением Совета министров СССР учреждён Кемеровский государственный медицинский институт. Дата создания образовательной организации – 14 ноября 1955 года.

Сегодня КемГМУ Минздрава России – это большой образовательный комплекс, в который входят пять факультетов (лечебный, педиатрический, стоматологический, медико-профилактический, фармацевтический), 49 кафедр, из них 27 – на базах медорганизаций города, научная библиотека, анатомический музей, центр симуляционного обучения и аккредитации. Практическая подготовка реализуется на базе более чем 200 медицинских и фармацевтических организаций Кузбасса и других регионов.

Кемеровский государственный медицинский университет ведёт подготовку по разным уровням образования, включая среднее профессиональное образование, специалитет, ординатуру, аспирантуру. Наиболее многочисленный по количеству студентов из пяти факультетов – лечебный. На нём обучается более 2,3 тысячи человек. Выпускники получают квалификацию «врач-лечебник». В 2025 году набор на лечебный факультет составляет 345 бюджетных мест.

Педиатрический факультет Кемеровского государственного медицинского института – академии – университета был основан в 1967 году. Сегодня на нём обучается более 1,1 тысячи студентов. В настоящее время учебный процесс осуществляется на 38 кафедрах под руководством высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, подавляющее большинство из которых – практикующие врачи. В этом году факультет примет на бюджетные места 245 человек.

В 1963 году состоялось открытие медико-профилактического факультета. Выпускники по специальности «медико-профилактическое дело» занимаются организацией предупредительных мероприятий и оказанием медико-социальной помощи. Они получают высшее образование и квалификацию «врач по общей гигиене, по эпидемиологии». В 2025 году на факультете запланировано 70 бюджетных мест.

В 1978 году принято решение о создании фармацевтического факультета на базе Кемеровского государственного мединститута, и уже в 1979 году приступили к обучению 100 студентов первого курса. Факультет готовит провизоров – специалистов с высшим фармацевтическим образованием. Выпускники могут решать задачи по разработке, испытанию, регистрации лекарственных средств, производству и контролю качества, работать в аптеках, фармацевтических организациях, научно-исследовательских лабораториях, центрах контроля качества и сертификации лекарственных средств, на фармацевтических заводах и фабриках. В этом году запланировано 37 бюджетных мест.

1958-й – год основания стоматологического факультета. Он стал третьим таким факультетом, открытым в Сибирском регионе. За 67 лет деятельности на факультете подготовлено более 5 тысяч врачей-стоматологов. Количество бюджетных мест в 2025 году – 30.

Ежегодно возрастает квота приёма на целевое обучение. В этом году на специалитет в среднем она составит более 70 процентов. Основной заказчик целевого набора – Минздрав Кузбасса.

Поступление на места в пределах целевой квоты – это особый формат приёма в вуз, который позволяет поступить на обучение по отдельному конкурсу. До 10 июня этого года заказчики целевого обучения опубликуют предложения на Единой цифровой платформе «Работа в России». Абитуриенты смогут выбрать предложение, которое наиболее соответствует их пожеланиям, и подать заявку на заключение договора о целевом обучении через «Госуслуги».

Целевое обучение предоставляет ряд преимуществ, которые включают финансовую поддержку, гарантированное трудоустройство, практику у будущего работодателя и социальные льготы.

Учёт индивидуальных достижений при поступлении в КемГМУ Минздрава России по программам бакалавриата и специалитета:

– золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО – 3 балла;

– аттестат или диплом с отличием – 10 баллов;

– не менее 75 часов волонтёрской деятельности – 3 балла;

– не менее 75 часов волонтёрской деятельности в здравоохранении – 5 баллов;

– статус победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс » – 5 баллов;

– победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» – 5 баллов;

– призёр Всероссийского конкурса «Большая перемена» – 3 балла.

Количество баллов за целевые индивидуальные достижения (участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации), которые учитываются при приёме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения, – 5.

Максимальное количество баллов за общие индивидуальные достижения равно 10. Дополнительно можно получить 5 баллов за целевые индивидуальные достижения. То есть при поступлении по договору о целевом обучении максимально возможно получить 15 дополнительных баллов!

Подробная информация о приёмной кампании – 2025 размещена на официальном сайте КемГМУ Минздрава России в разделе «Поступающему».

Телефон приемной комиссии:

+7 (905) 912-43-62 (с 14:00 до 17:00).

Фото пресс-службы АПК.

По этому QR-коду вы можете ознакомиться с подробной информацией о приёмной кампании – 2025 КемГМУ Минздрава России

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