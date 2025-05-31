Ученых Кузбасса приняли в члены Российской академии наук

Академиком Российской академии наук стал Александр Просеков, ректор Кемеровского государственного университета, а Евгению Григорьеву, заместителю директора Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, дали звание члена-корреспондента РАН.

По словам губернатора Ильи Середюка, это большая победа кузбасской науки.

– Мы добились признания заслуг наших ученых на самом высоком уровне. Это большая победа, которая подчеркивает растущую роль региона в национальной научной повестке. Новый статус ученых открывает дополнительные возможности для развития перспективных направлений, а также для наших студентов и молодых ученых — они смогут получать знания, уровень которых не уступает мировым трендам, — заявил глава региона.

Новых членов РАН, как рассказали в пресс-службе областного правительства, определяли тайным голосованием. В списке будущих членов Академии наук было более 1800 выдающихся ученых со всей страны. Их кандидатуры рассматривали в течение нескольких месяцев.

Добавим, Александр Просеков является доктором технических и биологических наук, профессором, основателем научной школы «Прикладная биотехнология». Под его авторством вышло более 900 научных работ.

Доктор медицинских наук и профессор Евгений Григорьев возглавляет кафедру анестезиологии и реаниматологии КемГМУ Минздрава России. Он является автором 448 научных работ и 55 изобретений.

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.